«Отключить» помощь Украине в 10 раз хуже вывода войск из Афганистана — сенатор
Фото: spravdi.gov.ua
Самая большая ошибка, которую мы совершили со времен войны с терроризмом, – это выведение войск из Афганистана. Если мы отключим Украину, это будет в десять раз хуже, чем в Афганистане. Вот и Тайвань. Прекращение финансирования Украины – это смертный приговор для Тайваня.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 11:30;
Корреспондент Линдси Грэм, сенатор США от Республиканской партии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самая большая ошибка, которую мы совершили со времен войны с терроризмом, – это выведение войск из Афганистана. Если мы отключим…".