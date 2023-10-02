«Отключить» помощь Украине в 10 раз хуже вывода войск из Афганистана — сенатор

Самая большая ошибка, которую мы совершили со времен войны с терроризмом, – это выведение войск из Афганистана. Если мы отключим Украину, это будет в десять раз хуже, чем в Афганистане. Вот и Тайвань. Прекращение финансирования Украины – это смертный приговор для Тайваня.