Мост в никуда и «функционально неактивный» флот РФ – реакция на атаки по Крыму
Путинские корабли не могут выйти из порта в Черном море, но тонут и там, говорят западные военные чиновники и эксперты об атаках украинцев по оккупированному Крыму, сообщает Голос Америки.
«Незаконная оккупация Путиным Украины приносит значительные расходы российскому Черноморскому флоту, который стал функционально неактивным. Российский флот ходил по Черному морю с 1783 года, но сейчас вынужден ограничиться портом. Но даже там путинские корабли тонут!»- отреагировал министр обороны Великобритании Грант о новых ударах Украины по российским кораблям.
Украинское Стратегическое командование сообщило о поражении двух российских кораблей «Ямал» и «Азов» 24 марта, а также повреждении ряда объектов российского Черноморского флота в Крыму, включая центр связи.
Аналитики на Западе указывают на ущерб, наносимый ударами по Черноморскому флоту для способностей РФ удерживать Крым и проводить оттуда операции.
Керченский мост станет «мостом в никуда», после высокоточных украинских ударов, твитирует бывший командующий Сухопутными силами США Бен Годжес.
«Украина демонстрирует точные удары высокой ценности, которые делают Крым неподъемным для россиян, – твитует Годжес. – Если Россия не сможет остановить эти удары, они поймут, что больше не имеют убежища. Керченский мост становится» мостом в никуда».
Если информация о повреждении подтвердится, это станет опустошительным ударом для Путина в Крыму, пишет британское издание Daily Mail. Оно напоминает, что стоимость каждого из этих кораблей составляет 170 миллионов фунтов. Корабли построены в польском Гданьске в советское время, но их модернизировали. Издание также напоминает, что удары были нанесены после смены руководства российского Черноморского флота.
Это подчеркивает и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.
«Украина приветствует нового командующего ВМС России ударами по еще двум кораблям Черноморского флота», — твитует экс-чиновник.
Удары о кораблях РФ в Крыму могут означать изменение тактики Вооруженных сил Украины, говорит аналитик британского SkyNews Шон Белл.
Украина больше сосредоточена на Крыме, еще и потому, что «Россия сейчас давит на Донбассе и существует мнение, что Украине этому трудно сопротивляться и она будет вынуждена медленно отойти», считает Белл.
Он отмечает, что давление на Крым и стратегически важный порт Севастополь, «может и не привести к захвату Крыма, но если он будет под риском — а Черноморский флот, бриллиант в короне Путина, уже отошел на восток — это может стать частью битвы для переговоров, потому это может быть изменением тактики украинцев».
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- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: атака, ВСУ, керченский мост, корабль, Крым, реакция;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 18:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путинские корабли не могут выйти из порта в Черном море, но тонут и там, говорят западные военные чиновники и эксперты об атаках украинцев по оккупированному Крыму, сообщает Голос Америки.".