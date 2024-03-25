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Мост в никуда и «функционально неактивный» флот РФ – реакция на атаки по Крыму

Мир 18:46   25.03.2024
Оксана Якушко
Мост в никуда и «функционально неактивный» флот РФ – реакция на атаки по Крыму

Путинские корабли не могут выйти из порта в Черном море, но тонут и там, говорят западные военные чиновники и эксперты об атаках украинцев по оккупированному Крыму, сообщает Голос Америки.

«Незаконная оккупация Путиным Украины приносит значительные расходы российскому Черноморскому флоту, который стал функционально неактивным. Российский флот ходил по Черному морю с 1783 года, но сейчас вынужден ограничиться портом. Но даже там путинские корабли тонут!»- отреагировал министр обороны Великобритании Грант о новых ударах Украины по российским кораблям.

Украинское Стратегическое командование сообщило о поражении двух российских кораблей «Ямал» и «Азов» 24 марта, а также повреждении ряда объектов российского Черноморского флота в Крыму, включая центр связи.

Аналитики на Западе указывают на ущерб, наносимый ударами по Черноморскому флоту для способностей РФ удерживать Крым и проводить оттуда операции.

Керченский мост станет «мостом в никуда», после высокоточных украинских ударов, твитирует бывший командующий Сухопутными силами США Бен Годжес.

«Украина демонстрирует точные удары высокой ценности, которые делают Крым неподъемным для россиян, – твитует Годжес. – Если Россия не сможет остановить эти удары, они поймут, что больше не имеют убежища. Керченский мост становится» мостом в никуда».

Если информация о повреждении подтвердится, это станет опустошительным ударом для Путина в Крыму, пишет британское издание Daily Mail. Оно напоминает, что стоимость каждого из этих кораблей составляет 170 миллионов фунтов. Корабли построены в польском Гданьске в советское время, но их модернизировали. Издание также напоминает, что удары были нанесены после смены руководства российского Черноморского флота.

Это подчеркивает и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.
«Украина приветствует нового командующего ВМС России ударами по еще двум кораблям Черноморского флота», — твитует экс-чиновник.

Удары о кораблях РФ в Крыму могут означать изменение тактики Вооруженных сил Украины, говорит аналитик британского SkyNews Шон Белл.

Украина больше сосредоточена на Крыме, еще и потому, что «Россия сейчас давит на Донбассе и существует мнение, что Украине этому трудно сопротивляться и она будет вынуждена медленно отойти», считает Белл.

Он отмечает, что давление на Крым и стратегически важный порт Севастополь, «может и не привести к захвату Крыма, но если он будет под риском — а Черноморский флот, бриллиант в короне Путина, уже отошел на восток — это может стать частью битвы для переговоров, потому это может быть изменением тактики украинцев».

Читайте также: Сенатор США пожелал Украине разрушить Крымский мост с помощью ATACMS

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 18:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путинские корабли не могут выйти из порта в Черном море, но тонут и там, говорят западные военные чиновники и эксперты об атаках украинцев по оккупированному Крыму, сообщает Голос Америки.".