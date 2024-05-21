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Работа мечты: На место смотрителя маяка на острове претендовали 1100 человек

Мир 16:13   21.05.2024
Оксана Якушко
Работа мечты: На место смотрителя маяка на острове претендовали 1100 человек Фото: BILD

На острове Вангероге в Северном море искали смотрителя старинного маяка XIX века с хорошей физической подготовкой, чтобы ежедневно преодолевать 161 ступеньку вверх, пишет BILD.

На острове работает музей, смотровая площадка и зал бракосочетаний. От потенциального смотрителя требовалась хорошая физическая форма, потому что ежедневно несколько раз нужно подниматься по 161 ступеням.

Другие задачи — продавать билеты и сувениры, сопровождать туристов, проводить уборку и небольшой ремонт, ухаживать за садом. Жить на маяке нельзя, смотрителю выделяют квартиру в одном из домов на острове. Всего там около 1000 жителей. Зарплата смотрителя — от 2500 евро в месяц.

За три месяца конкурса на эту должность пришло неожиданно много заявок — более 1100 штук. Местные власти провели 45 собеседований и отобрали Дэниела Йоххайма — молодого отца семейства с запада Германии. Он выйдет на работу 1 июня. Жена и дети переедут на Вангероге позднее.

Обученный механик уже несколько раз отдыхал на острове в Северном море со своей женой Катрин и двумя детьми. В 2017 году они также провели медовый месяц на Вангероге. «Если бы мы знали, что здесь можно пожениться, мы бы обязательно это сделали», — говорит Катрин Йоххайм.

Но даже без свадьбы на маяке мечта молодоженов сбылась, ведь они всегда хотели отправиться на Северное море. На самом деле идея заключалась в том, чтобы переехать на побережье, когда они выйдут на пенсию, но затем появилось объявление о работе. «Мы воспользовались этой возможностью», — сказал Йоххайм.

Механик Даниэль Йоххайм обладает не только техническими навыками, но и коммерческим расчетом. И он в хорошей форме, потому что ему нужно дважды в день подниматься по 161 ступеньке на смотровую башню. Благодаря его увлечениям пешим туризмом, плаванием и ездой на велосипеде, это не проблема.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 16:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На острове Вангероге в Северном море искали смотрителя старинного маяка XIX века с хорошей физической подготовкой, чтобы ежедневно преодолевать 161 ступеньку вверх, пишет BILD.".