Харків’янам пропонують роботу в Господарському суді

Госпсуд Харківської області шукає співробітника на зарплату понад 20 тис. грн. Роботу пропонують спеціалісту у сфері інформаційних технологій.

Оголошення про наявність вакансії опублікували на сайті суду.

“Господарському суду Харківської області потрібен працівник для зайняття посади державної служби категорії «Б» (на період дії воєнного стану): начальника відділу статистики та інформаційних технологій. Посадовий оклад – 16462 грн., з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 391 – 24693 грн. (+ надбавка за ранг, вислугу років, премія (за наявності)“, – повідомили на сайті суду.

Серед обов’язкових вимог до кандидатів:

🔹громадянство України;

🔹 вільне володіння державною мовою;

🔹 досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” або “В”, або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

🔹 вища освіта кваліфікаційних рівнів: “Спеціаліст” або “Магістр” у галузі інформаційних технологій (комп’ютерні науки та інформаційні технології, кібербезпека, комп’ютерна інженерія тощо).

Кандидатів просять заповнити резюме, перейшовши за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/92/f454906n1632.doc.