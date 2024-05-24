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Харків’янам пропонують роботу в Господарському суді

Суспільство 07:54   24.05.2024
Оксана Горун
Харків’янам пропонують роботу в Господарському суді

Госпсуд Харківської області шукає співробітника на зарплату понад 20 тис. грн. Роботу пропонують спеціалісту у сфері інформаційних технологій.

Оголошення про наявність вакансії опублікували на сайті суду.

Господарському суду Харківської області потрібен працівник для зайняття посади державної служби категорії «Б» (на період дії воєнного стану): начальника відділу статистики та інформаційних технологій. Посадовий оклад – 16462 грн., з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 391 – 24693 грн. (+ надбавка за ранг, вислугу років, премія (за наявності)“, – повідомили на сайті суду.

Серед обов’язкових вимог до кандидатів:

🔹громадянство України;

🔹 вільне володіння державною мовою;

🔹 досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” або “В”, або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

🔹 вища освіта кваліфікаційних рівнів: “Спеціаліст” або “Магістр” у галузі інформаційних технологій (комп’ютерні науки та інформаційні технології, кібербезпека, комп’ютерна інженерія тощо).

Кандидатів просять заповнити резюме, перейшовши за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/92/f454906n1632.doc.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 07:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Госпсуд Харківської області шукає співробітника на зарплату понад 20 тис. грн. Роботу пропонують спеціалісту у сфері інформаційних технологій".