Ворог закидає КАБами північ Харківщини та атакує під Куп’янськом – Генштаб
Вже десять керованих авіабомб скинули військові РФ з початку доби на північ Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:30.
Зокрема два КАБи, випущені з району міста Короча Бєлгородської області РФ, вдарили по населеному пункту Юрченкове.
На Куп’янському напрямку відбито атаку загарбників біля Синьківки. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту М’ясожарівка. Загальне число штурмових дій, які росіяни здійснювали з початку доби, – п’ять. По українських позиціях біля Сергіївки агресор завдав авіаудару з використанням шести некерованих ракет.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 17:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже десять керованих авіабомб скинули військові РФ з початку доби на північ Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:30".