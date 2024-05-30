Ворог закидає КАБами північ Харківщини та атакує під Куп’янськом – Генштаб

Вже десять керованих авіабомб скинули військові РФ з початку доби на північ Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:30.

Зокрема два КАБи, випущені з району міста Короча Бєлгородської області РФ, вдарили по населеному пункту Юрченкове.

На Куп’янському напрямку відбито атаку загарбників біля Синьківки. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту М’ясожарівка. Загальне число штурмових дій, які росіяни здійснювали з початку доби, – п’ять. По українських позиціях біля Сергіївки агресор завдав авіаудару з використанням шести некерованих ракет.