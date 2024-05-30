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Ворог закидає КАБами північ Харківщини та атакує під Куп’янськом – Генштаб

Події 17:26   30.05.2024
Олена Нагорна
Ворог закидає КАБами північ Харківщини та атакує під Куп’янськом – Генштаб

Вже десять керованих авіабомб скинули військові РФ з початку доби на північ Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:30.

Зокрема два КАБи, випущені з району міста Короча Бєлгородської області РФ, вдарили по населеному пункту Юрченкове.

На Куп’янському напрямку відбито атаку загарбників біля Синьківки. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту М’ясожарівка. Загальне число штурмових дій, які росіяни здійснювали з початку доби, – п’ять. По українських позиціях біля Сергіївки агресор завдав авіаудару з використанням шести некерованих ракет.

Читайте також: Дві людини отримали поранення через удар КАБ по Руській Лозовій

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 17:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже десять керованих авіабомб скинули військові РФ з початку доби на північ Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:30".