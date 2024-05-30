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Дві людини отримали поранення через удар КАБ по Руській Лозовій

Суспільство 17:12   30.05.2024
Вікторія Яковенко
Дві людини отримали поранення через удар КАБ по Руській Лозовій

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляє про двох поранених внаслідок удару КАБ по селу Руська Лозова на Харківщині.

«Одного чоловіка доставлено до лікарні у середньому стані, іншому надано допомогу на місці. Суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше три приватних будинки», – уточнив Задоренко.

Нагадаємо, раніше начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв про удар КАБ по цивільних об’єктах у Російській Лозовій.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 17:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляє про двох поранених внаслідок удару КАБ по селу Руська Лозова на Харківщині.".