Два человека получили ранения из-за удара КАБ по Русской Лозовой

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщает о двух раненых в результате удара КАБ по селу Русская Лозовая на Харьковщине.

«Один мужчина доставлен в больницу в среднем состоянии, другому оказана помощь на месте. Существенные повреждения получили по меньшей мере три частных дома», — уточнил Задоренко.

Напомним, ранее начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал об ударе КАБ по гражданским объектам в Русской Лозовой.