Два человека получили ранения из-за удара КАБ по Русской Лозовой
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщает о двух раненых в результате удара КАБ по селу Русская Лозовая на Харьковщине.
«Один мужчина доставлен в больницу в среднем состоянии, другому оказана помощь на месте. Существенные повреждения получили по меньшей мере три частных дома», — уточнил Задоренко.
Напомним, ранее начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал об ударе КАБ по гражданским объектам в Русской Лозовой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КАБ, Лозовая, ранены, русская, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 17:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщает о двух раненых в результате удара КАБ по селу Русская Лозовая на Харьковщине.".