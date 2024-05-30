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Два человека получили ранения из-за удара КАБ по Русской Лозовой

Общество 17:12   30.05.2024
Виктория Яковенко
Два человека получили ранения из-за удара КАБ по Русской Лозовой

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщает о двух раненых в результате удара КАБ по селу Русская Лозовая на Харьковщине.

«Один мужчина доставлен в больницу в среднем состоянии, другому оказана помощь на месте. Существенные повреждения получили по меньшей мере три частных дома», — уточнил Задоренко.

Напомним, ранее начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал об ударе КАБ по гражданским объектам в Русской Лозовой.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 17:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщает о двух раненых в результате удара КАБ по селу Русская Лозовая на Харьковщине.".