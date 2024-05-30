Враг забрасывает КАБами север Харьковщины и атакует под Купянском — Генштаб

Уже десять корректируемых авиабомб сбросили военные РФ с начала суток на север Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:30.

В частности два КАБа, выпущенные из района города Короча Белгородской области РФ, ударили по населенному пункту Юрченково.

На Купянском направлении отбита атака захватчиков у Синьковки. Продолжается боестолкновение в районе населенного пункта Мясожаровка. Общее число штурмовых действий, которые россияне осуществляли с начала суток, — пять. По украинским позициям возле Сергеевки агрессор нанес авиаудар с использованием шести неуправляемых ракет.