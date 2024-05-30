Враг забрасывает КАБами север Харьковщины и атакует под Купянском — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Уже десять корректируемых авиабомб сбросили военные РФ с начала суток на север Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:30.
В частности два КАБа, выпущенные из района города Короча Белгородской области РФ, ударили по населенному пункту Юрченково.
На Купянском направлении отбита атака захватчиков у Синьковки. Продолжается боестолкновение в районе населенного пункта Мясожаровка. Общее число штурмовых действий, которые россияне осуществляли с начала суток, — пять. По украинским позициям возле Сергеевки агрессор нанес авиаудар с использованием шести неуправляемых ракет.
Читайте также: Два человека получили ранения из-за удара КАБ по Русской Лозовой
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг забрасывает КАБами север Харьковщины и атакует под Купянском — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 17:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже десять корректируемых авиабомб сбросили военные РФ с начала суток на север Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:30".