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Один поранений у Харкові в лікарні, постраждали 23 будинки – Терехов

Події 10:00   30.05.2024
Оксана Горун
Один поранений у Харкові в лікарні, постраждали 23 будинки – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки нічного ракетного удару по місту.

Ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі міста. Вона, на жаль, була зруйнована. Крім цього, була пожежа. Біля розташованих житлових будинків, на жаль, постраждали 23 житлових будинки. Зараз, із п’ятої ранку наші комунальні підприємства працюють над усуненням усього цього, що наробив наш ворог. Крім цього, на жаль, постраждали сім людей, які працювали в той момент на об’єкті критичної інфраструктури. Один із них знаходиться в лікарні”, – розповів мер.

Нагадаємо, вибухи було чутно у Харкові близько 2-ї години ночі. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворогом ракет. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, було щонайменше п’ять ударів, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району. Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він також нарахував п’ять вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по критичній інфраструктурі в одному з районів. У Харкові пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на об’єкті газової інфраструктури. Двоє людей отримали осколкові поранення, ще в однієї — гостра реакція на стрес. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про сім постраждалих. У Малій Данилівці два “прильоти” припали по території навчального закладу, зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу та частково зруйновано будівлю гуртожитку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки нічного ракетного удару по місту".