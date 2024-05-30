Один раненный в Харькове в больнице, пострадали 23 дома — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях ночного ракетного удара по городу.

«Враг нанес удары по критической инфраструктуре города. Она, к сожалению, была разрушена. Кроме того, был пожар. К сожалению, пострадали 23 жилых дома. Сейчас, с пяти утра, наши коммунальные предприятия работают над устранением всего того, что наделал наш враг. Кроме этого, к сожалению, пострадали семь человек, работавших в тот момент на объекте критической инфраструктуры. Один из них находится в больнице», — сообщил Терехов.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о семи пострадавших. В Малой Даниловке два «прилета» пришлись по территории учебного заведения, разрушено здание конно-спортивного клуба и частично разрушено здание общежития.