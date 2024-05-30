Один раненный в Харькове в больнице, пострадали 23 дома — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях ночного ракетного удара по городу.
«Враг нанес удары по критической инфраструктуре города. Она, к сожалению, была разрушена. Кроме того, был пожар. К сожалению, пострадали 23 жилых дома. Сейчас, с пяти утра, наши коммунальные предприятия работают над устранением всего того, что наделал наш враг. Кроме этого, к сожалению, пострадали семь человек, работавших в тот момент на объекте критической инфраструктуры. Один из них находится в больнице», — сообщил Терехов.
Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о семи пострадавших. В Малой Даниловке два «прилета» пришлись по территории учебного заведения, разрушено здание конно-спортивного клуба и частично разрушено здание общежития.
Читайте также: Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, поранені, ракетний удар, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Один раненный в Харькове в больнице, пострадали 23 дома — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях ночного ракетного удара по городу".