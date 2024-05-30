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Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову (фото)

Происшествия 09:10   30.05.2024
Оксана Горун
Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову (фото)

По данным прокуроров, за помощью к медикам после ракетного удара обратилась 17-летняя девушка, мужчина 66 лет и 64-летняя женщина.

«30 мая около 2:00 российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. Повреждены здания коммунального предприятия и жилые дома. За медицинской помощью обратились три человека: 17-летняя девушка, мужчина 66 лет и 64-летняя женщина. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой типа С-300 с территории белгородской области рф», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Очередное военное преступление россиян документируют.

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удар по Харькову 30 мая 2024 - последствия 2

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о семи пострадавших. В Малой Даниловке два «прилета» пришлись по территории учебного заведения, разрушено здание конно-спортивного клуба и частично разрушено здание общежития.

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удар по Харькову 30 мая 2024 - последствия 5

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 09:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным прокуроров, за помощью к медикам после ракетного удара обратилась 17-летняя девушка, мужчина 66 лет и 64-летняя женщина".