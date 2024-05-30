Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову (фото)
По данным прокуроров, за помощью к медикам после ракетного удара обратилась 17-летняя девушка, мужчина 66 лет и 64-летняя женщина.
«30 мая около 2:00 российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. Повреждены здания коммунального предприятия и жилые дома. За медицинской помощью обратились три человека: 17-летняя девушка, мужчина 66 лет и 64-летняя женщина. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой типа С-300 с территории белгородской области рф», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Очередное военное преступление россиян документируют.
Читайте также: Армия РФ ракетами ударила по пригороду Харькова (фото, видео)
Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 2 часов ночи. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках врагом ракет. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района. Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он тоже насчитал пять взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по критической инфраструктуре в одном из районов. В Харькове повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о семи пострадавших. В Малой Даниловке два «прилета» пришлись по территории учебного заведения, разрушено здание конно-спортивного клуба и частично разрушено здание общежития.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, прокуратура, ракетний удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным прокуроров, за помощью к медикам после ракетного удара обратилась 17-летняя девушка, мужчина 66 лет и 64-летняя женщина".