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Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Події 09:10   30.05.2024
Оксана Горун
Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

За даними прокурорів, за допомогою до медиків після ракетного удару звернулася 17-річна дівчина, чоловік 66 років та 64-річна жінка.

30 травня близько 2:00 російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Пошкоджено будівлю комунального підприємства та житлові будинки. За медичною допомогою звернулись троє людей: 17-річна дівчина, чоловік 66 років та 64-річна жінка. За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Нагадаємо, вибухи було чутно у Харкові близько 2-ї години ночі. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворогом ракет. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, було щонайменше п’ять ударів, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району. Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він також нарахував п’ять вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по критичній інфраструктурі в одному з районів. У Харкові пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на об’єкті газової інфраструктури. Двоє людей отримали осколкові поранення, ще в однієї — гостра реакція на стрес. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про сім постраждалих. У Малій Данилівці два “прильоти” припали по території навчального закладу, зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу та частково зруйновано будівлю гуртожитку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 09:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними прокурорів, за допомогою до медиків після ракетного удару звернулася 17-річна дівчина, чоловік 66 років та 64-річна жінка".