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У Харкові ракети вдарили по двох локаціях, семеро постраждалих – Синєгубов

Події 08:41   30.05.2024
Оксана Горун
У Харкові ракети вдарили по двох локаціях, семеро постраждалих – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про нічні “прильоти” у Харкові та наслідки удару по Малій Данилівці.

“02:05 м. Харків. Відбувся ракетний обстріл по двох локаціях. Влучання у двоповерхову адміністративну будівлю КП внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням. Легкі ушкодження дістали шість жінок і один чоловік”, – поінформував начальник ХОВА.

У Малій Данилівці два “прильоти” припали по території навчального закладу.

“Зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку”, – зазначив Синєгубов.

Тут обійшлося без постраждалих.

Протягом доби поранення на Харківщині також отримав мешканець Руської Лозової.

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Нагадаємо, вибухи було чутно у Харкові близько 2-ї години ночі. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворогом ракет. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, було щонайменше п’ять ударів, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району. Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він також нарахував п’ять вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по критичній інфраструктурі в одному з районів. У Харкові пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на об’єкті газової інфраструктури. Двоє людей отримали осколкові поранення, ще в однієї — гостра реакція на стрес. У Малій Данилівці було влучання по будівлі ферми.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про нічні “прильоти” у Харкові та наслідки удару по Малій Данилівці".