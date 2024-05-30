Ніс «гуманітарку»: лікарі борються за життя пораненого від удару по Харківщині

78-річний чоловік отримав поранення вранці 30 травня від авіаудару по селу Юрченкове Вовчанської громади Харківської області.

Місцевий мешканець ніс додому «гуманітарку», коли ворог скинув дві фугасні авіабомби на одну із вулиць, повідомив начальник слідчого управління облуправління Нацполіції Сергій Болвінов.

“Він дивом вижив, але стан тяжкий, медики борються за його життя в Харкові, у нього відкрита черепно-мозкова травма та вибухові уламкові поранення“, – розповів Болвінов.

За даними облпрокуратури, у селі згоріли два продовольчі магазини, отримали пошкодження приватні домоволодіння.



Фото: фейсбук Сергія Болвінова

Також у відомстві уточнили вік постраждалих від авіаудару по селу Руська Лозова Харківського району близько 16-ї години. 51-річний чоловік отримав поранення, його ушпиталили. У чоловіка 52 років контузія, йому надали допомогу на місці.