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Нес «гуманитарку»: врачи борются за жизнь раненого от авиаудара по Харьковщине

Происшествия 19:28   30.05.2024
Елена Нагорная
Нес «гуманитарку»: врачи борются за жизнь раненого от авиаудара по Харьковщине Фото: Facebook Сергея Болвинова

78-летний мужчина получил ранения утром 30 мая от авиаудара по селу Юрченково Волчанской громады Харьковской области. 

Местный житель нес домой «гуманитарку», когда враг сбросил две фугасные авиабомбы на одну из улиц, сообщил начальник следственного управления облуправления Нацполиции Сергей Болвинов.

«Он чудом выжил, но состояние тяжелое, медики борются за его жизнь в Харькове, у него открытая черепно-мозговая травма и взрывные осколочные ранения», — рассказал Болвинов.

По данным облпрокуратуры, в селе сгорели два продовольственных магазина, получили повреждения частные домовладения.


Фото: Facebook Сергея Болвинова

Также в ведомстве уточнили возраст пострадавших от авиаудара по селу Русская Лозовая Харьковского района около 16 часов. 51-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали. У мужчины 52 лет контузия, ему оказали помощь на месте.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 19:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "78-летний мужчина получил ранения в результате авиаудара по селу Юрченково Волчанской громады".