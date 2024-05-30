Підземна школа, збудована з нуля, відкрилася у Люботині на Харківщині (відео)

Підземна школа у місті Люботин – друга на території Харківщини (першу відкрили в Індустріальному районі Харкова) – розпочала роботу у тестовому режимі.

“Сьогодні тут вперше наживо зустрілися школярі п’ятого класу. Ворожий сусід не залишає нам іншого виходу, як створювати підземні простори. Аби хоч ненадовго, але все ж діти могли відчути шкільне дитинство“, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Під час літніх канікул школу використовуватимуть для надолуження освітніх втрат, додав начальник ХОВА.

“Кожного дня можна буде охоплювати у дві зміни 150 дітей. Звичайно, вони це сприймають із захопленням і задоволенням“, – каже заступниця директора навчального закладу Лариса Каплун.

“Моя донька навчається у п’ятому класі з великою радістю”, – підтверджує батько школярки Володимир Липко.

Синєгубов підкреслив, що клас захисної споруди – А-4, тобто найвищий. Глибина безпечного середовища становить від 2 до 4 метрів, залежно від рівня ґрунту. Товщина стін – близько 400 міліметрів. Окрім основної зали, тут є десять технічних приміщень.

Підземна школа розрахована на 400 осіб. У ній облаштовані системи опалення, вентиляції, водопостачання, встановлений дизельний генератор потужністю 10 кВт на випадок тривалого відключення світла. Приміщення пристосоване для людей з інвалідністю – має підіймач та інші елементи безбар’єрного простору.

Загальна вартість об’єкта – майже 73 мільйони гривень. Кошти виділили із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету.

Нагадаємо, в області підземні школи будували з нуля у селищі Коротич та місті Люботин Харківського району. У листопаді 2023 року начальник ХОВА Олег Синегубов повідомляв, що кожен з об’єктів коштуватиме 80 мільйонів гривень.

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