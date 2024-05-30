Еще одна подземная школа открылась на Харьковщине — в Люботине (видео)

Подземная школа в городе Люботин — вторая на территории Харьковщины (первую открыли в Индустриальном районе Харькова) — начала работу в тестовом режиме.

«Сегодня здесь впервые вживую встретились школьники пятого класса. Вражеский сосед не оставляет нам другого выхода, как создавать подземные пространства. Чтобы хоть ненадолго, но все же дети могли почувствовать школьное детство», — написал в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

Во время летних каникул школу будут использовать для наверстывания образовательных потерь, добавил начальник ХОВА.

«Каждый день можно будет охватывать в две смены 150 детей. Конечно, они это воспринимают с восторгом и удовольствием», — говорит заместитель директора учебного заведения Лариса Каплун.

«Моя дочь учится в пятом классе с большой радостью», — подтверждает отец пятиклассницы Владимир Липко.

Синегубов подчеркнул, что класс защитного сооружения — А-4, то есть самый высокий. Глубина безопасной среды составляет от 2 до 4 метров, в зависимости от уровня грунта. Толщина стен — около 400 миллиметров. Кроме основного зала, здесь есть десять технических помещений.

Подземная школа рассчитана на 400 человек. В ней обустроены системы отопления, вентиляции, водоснабжения, установлен дизельный генератор мощностью 10 кВт на случай длительного отключения света. Помещение приспособлено для людей с инвалидностью — имеет подъемник и другие элементы безбарьерного пространства.

Общая стоимость объекта — почти 73 миллиона гривен. Средства выделяли из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и областного бюджета.

Напомним, в области подземные школы строили с нуля в поселке Коротич и городе Люботин Харьковского района. В ноябре 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что каждый из объектов будет стоить 80 миллионов гривен.

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