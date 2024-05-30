Двоє постраждалих під час удару по “Епіцентру” в Харкові ще в реанімації
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про стан постраждалих та завершення розбору завалів гіпермаркету в етері нацмарафону.
Він зазначив, що у лікарнях у Харкові перебуває багато людей, які постраждали від різних обстрілів за останні дні.
“Що стосується того, які наслідки по “Епіцентру”, то двоє людей, на жаль, у тяжкому стані. Вони перебувають у лікарнях, у реанімації. Що стосується інших поранених, то ми приймаємо їх у лікарнях і міських, і обласних, забезпечуємо всім необхідним. І лікарі працюють з ними, щоб якнайшвидше відновити їхнє самопочуття. Що стосується місць у лікарнях – вистачає місць, бо в нас дуже потужні лікарні”, – сказав Терехов.
Розбір завалів на місці російського удару по гіпермаркету “Епіцентр” на Салтівці завершили 29 травня. Також ідентифікували всіх загиблих. Їх 19. Ще 54 особи отримали поранення.
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“Окрім цього, хочу сказати, що за 80 метрів від “Епіцентру” було знайдено ще один снаряд, який, на щастя не розірвався”, – підкреслив мер.
Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка не розірвалася. 28 травня облпрокуратура повідомила, що кількість загиблих зросла до 18, поранених – 50. Уранці 29 травня помер 40-річний чоловік, який перебував у реанімації. Таким чином кількість загиблих зросла до 19. У прокуратурі повідомили про 54 постраждалих. 29 травня на місці трагедії завершили розбір завалів.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про стан постраждалих та завершення розбору завалів гіпермаркету в етері нацмарафону".