Двоє постраждалих під час удару по “Епіцентру” в Харкові ще в реанімації

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про стан постраждалих та завершення розбору завалів гіпермаркету в етері нацмарафону.

Він зазначив, що у лікарнях у Харкові перебуває багато людей, які постраждали від різних обстрілів за останні дні.

“Що стосується того, які наслідки по “Епіцентру”, то двоє людей, на жаль, у тяжкому стані. Вони перебувають у лікарнях, у реанімації. Що стосується інших поранених, то ми приймаємо їх у лікарнях і міських, і обласних, забезпечуємо всім необхідним. І лікарі працюють з ними, щоб якнайшвидше відновити їхнє самопочуття. Що стосується місць у лікарнях – вистачає місць, бо в нас дуже потужні лікарні”, – сказав Терехов.

Розбір завалів на місці російського удару по гіпермаркету “Епіцентр” на Салтівці завершили 29 травня. Також ідентифікували всіх загиблих. Їх 19. Ще 54 особи отримали поранення.

“Окрім цього, хочу сказати, що за 80 метрів від “Епіцентру” було знайдено ще один снаряд, який, на щастя не розірвався”, – підкреслив мер.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка не розірвалася. 28 травня облпрокуратура повідомила, що кількість загиблих зросла до 18, поранених – 50. Уранці 29 травня помер 40-річний чоловік, який перебував у реанімації. Таким чином кількість загиблих зросла до 19. У прокуратурі повідомили про 54 постраждалих. 29 травня на місці трагедії завершили розбір завалів.