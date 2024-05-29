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У лікарні помер один із поранених в “Епіцентрі” у Харкові

Події 08:00   29.05.2024
Оксана Горун
У лікарні помер один із поранених в “Епіцентрі” у Харкові Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 29 травня повідомив трагічну новину – помер 40-річний чоловік, який був у реанімації після удару росіян по гіпермаркету в Харкові.

На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру. Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%. Співчуття родині та близьким“, – написав Синєгубов уранці 29 травня.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка не розірвалася. 28 травня Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість загиблих зросла до 18 осіб, поранених – 50 осіб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 08:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 29 травня повідомив трагічну новину – помер 40-річний чоловік, який був у реанімації після удару росіян по гіпермаркету в Харкові".