У лікарні помер один із поранених в “Епіцентрі” у Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 29 травня повідомив трагічну новину – помер 40-річний чоловік, який був у реанімації після удару росіян по гіпермаркету в Харкові.

“На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру. Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%. Співчуття родині та близьким“, – написав Синєгубов уранці 29 травня.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка не розірвалася. 28 травня Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість загиблих зросла до 18 осіб, поранених – 50 осіб.