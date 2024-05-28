Подружжя дивом вижило під час удару по «Епіцентру» у Харкові (відео)
До штабу правоохоронців прийшло подружжя, яке вижило під час бомбардування будмаркету. Внаслідок російських обстрілів жінка отримала незначні поранення, а чоловік не постраждав, повідомили у Нацполіції.
Поліція продовжує встановлювати відвідувачів і працівників гіпермаркету, які імовірно могли бути у закладі під час ворожого авіаудару 25 травня.
Дізнавшись про це, до слідчих прийшла подружня пара. Вони розповіли, що 25 травня близько 16:00 вони були в магазині у відділі «Сад, город». В момент вибуху подружжя нічого не почуло, весь товар залишився на своїх місцях, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення.
67-річний чоловік залишився не ушкодженим, а у його 66-річної дружини порізи на щоці та ногах. До лікарні звертатися не стали. Вважають, що в цій ситуації – це щастя, що залишилися живими.
До штабу поліції прийшли спеціально повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові.
Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. Ворог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Станом на 27 травня було відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. У ДСНС повідомили, що виявили тіла вже 17 людей, ще кілька вважаються зниклими безвісти.
Читайте також: Удар по «Епіцентру» в Харкові: слідчі ідентифікували 16 із 17 загиблих
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Нацполиция, обстріл, супруги, удар, Харків, эпицентр;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Подружжя дивом вижило під час удару по «Епіцентру» у Харкові (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 19:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До штабу правоохоронців прийшло подружжя, яке вижило під час бомбардування будмаркету. Внаслідок російських обстрілів жінка отримала незначні поранення, а чоловік не постраждав, повідомили у Нацполіції.".