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Подружжя дивом вижило під час удару по «Епіцентру» у Харкові (відео)

Суспільство 19:57   28.05.2024
Оксана Якушко
Подружжя дивом вижило під час удару по «Епіцентру» у Харкові (відео)

До штабу правоохоронців прийшло подружжя, яке вижило під час бомбардування будмаркету. Внаслідок російських обстрілів жінка отримала незначні поранення, а чоловік не постраждав, повідомили у Нацполіції.

Поліція продовжує встановлювати відвідувачів і працівників гіпермаркету, які імовірно могли бути у закладі під час ворожого авіаудару 25 травня.

Дізнавшись про це, до слідчих прийшла подружня пара. Вони розповіли, що 25 травня близько 16:00 вони були в магазині у відділі «Сад, город». В момент вибуху подружжя нічого не почуло, весь товар залишився на своїх місцях, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення.

 

67-річний чоловік залишився не ушкодженим, а у його 66-річної дружини порізи на щоці та ногах. До лікарні звертатися не стали. Вважають, що в цій ситуації – це щастя, що залишилися живими.

До штабу поліції прийшли спеціально повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травняВорог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Станом на 27 травня було відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. У ДСНС повідомили, що виявили тіла вже 17 людей, ще кілька вважаються зниклими безвісти.

Читайте також: Удар по «Епіцентру» в Харкові: слідчі ідентифікували 16 із 17 загиблих

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 19:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До штабу правоохоронців прийшло подружжя, яке вижило під час бомбардування будмаркету. Внаслідок російських обстрілів жінка отримала незначні поранення, а чоловік не постраждав, повідомили у Нацполіції.".