Супруги чудом выжили во время удара по «Эпицентру» в Харькове (видео)

В штаб правоохранителей пришли супруги, выжившие во время бомбардировки строймаркета. В результате российских обстрелов женщина получила незначительные повреждения, а мужчина не пострадал, сообщили в Нацполиции.

Полиция продолжает устанавливать посетителей и работников гипермаркета, которые, вероятно, могли быть в заведении во время вражеского авиаудара 25 мая.

Узнав об этом, к следователям пришла супружеская пара. Они рассказали, что 25 мая около 16.00 они были в магазине в отделе «Сад, огород». В момент взрыва супруги ничего не услышали, весь товар остался на своих местах, но отовсюду на них посыпалось стекло. Охранник, который был с ними в отделе, открыл дверь на улицу, и супруги смогли быстро выйти из торгового помещения.

67-летний мужчина остался не поврежден, а у его 66-летней жены порезы на щеке и ногах. В больницу обращаться не стали. Считают, что в этой ситуации – это оставшиеся в живых счастья.

В штаб полиции пришли специально сообщить, чтобы их не искали. Они живы и здоровы.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. Враг сбросил на гипермаркет два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. По состоянию на 27 мая было известно о 18 погибших и 48 пострадавших. В ГСЧС сообщили, что обнаружили тела уже 17 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.