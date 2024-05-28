Супруги чудом выжили во время удара по «Эпицентру» в Харькове (видео)
В штаб правоохранителей пришли супруги, выжившие во время бомбардировки строймаркета. В результате российских обстрелов женщина получила незначительные повреждения, а мужчина не пострадал, сообщили в Нацполиции.
Полиция продолжает устанавливать посетителей и работников гипермаркета, которые, вероятно, могли быть в заведении во время вражеского авиаудара 25 мая.
Узнав об этом, к следователям пришла супружеская пара. Они рассказали, что 25 мая около 16.00 они были в магазине в отделе «Сад, огород». В момент взрыва супруги ничего не услышали, весь товар остался на своих местах, но отовсюду на них посыпалось стекло. Охранник, который был с ними в отделе, открыл дверь на улицу, и супруги смогли быстро выйти из торгового помещения.
67-летний мужчина остался не поврежден, а у его 66-летней жены порезы на щеке и ногах. В больницу обращаться не стали. Считают, что в этой ситуации – это оставшиеся в живых счастья.
В штаб полиции пришли специально сообщить, чтобы их не искали. Они живы и здоровы.
Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. Враг сбросил на гипермаркет два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. По состоянию на 27 мая было известно о 18 погибших и 48 пострадавших. В ГСЧС сообщили, что обнаружили тела уже 17 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Нацполиция, обстрел, супруги, удар, Харьков, эпицентр;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 19:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В штаб правоохранителей пришли супруги, выжившие во время бомбардировки строймаркета. В результате российских обстрелов женщина получила незначительные повреждения, а мужчина не пострадал, сообщили в Нацполиции.".