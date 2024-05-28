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Удар по «Эпицентру» в Харькове: следователи идентифицировали 16 из 17 погибших

Общество 13:12   28.05.2024
Виктория Яковенко
Удар по «Эпицентру» в Харькове: следователи идентифицировали 16 из 17 погибших

Поисковая операция на месте удара по строительному гипермаркету в Харькове продолжается.

«На данный момент можем достоверно подтвердить 17 погибших людей. Из 17 погибших – 16 человек мы уже идентифицировали. Мы знаем, кто это, где этот человек был в момент удара. Из 16 – двух идентифицировали сразу на месте, их тела мы нашли возле гипермаркета, на парковке. Других – идентифицируем через ДНК. Это единственный возможный сейчас механизм установить личности этих людей», — сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в эфире нацмарафона.

Он добавил, что еще два человека обратились с заявлениями о пропавших родственниках, однако их тела пока не обнаружены.

«Еще разгребают завалы потому, что там очень много остатков строительных материалов. Спасатели тщательно пересматривают эти остатки, пытаются найти части тел, обгоревших тел людей», — сказал Болвинов.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 маяВраг сбросил на гипермаркет два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. По состоянию на 27 мая было известно о 18 погибших и 48 пострадавших. В ГСЧС сообщили, что обнаружили тела уже 17 человек, еще  несколько числятся пропавшими без вести.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 13:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поисковая операция на месте удара по строительному гипермаркету в Харькове продолжается.".