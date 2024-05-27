Тело еще одного погибшего нашли на пепелище «Эпицентра» в Харькове
Во время разбора завалов на месте разрушенного строительного гипермаркета спасатели обнаружили тело погибшего человека, теперь погибли официально 17 человек, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
«Всего погибло 17 человек, пострадавших – 49. Очищено более 9000 квадратных метров территории торгового центра, это почти 70% площади здания», — рассказали в ГСЧС.
Предварительно 14 тел идентифицировали, рассказали в Нацполиции. Это 9 мужчин, из которых один несовершеннолетний, а также 5 женщин. В том числе 12-летняя девочка, вместе с мамой посещавшая магазин. Травмы разной степени тяжести получили 49 граждан.
Без вести пропавшими числятся 5 человек, из которых четверо работников гипермаркета, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Трое остаются неидентифицированными.
По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, визуально невозможно узнать ни одну из найденных на пепелище жертв.
На месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов и поиску тел людей. Также идет работа штаба следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. Отобрали 16 образцов букального эпителия у вероятных родственников без вести пропавших лиц.
«Обращаемся ко всем и просим проверить, где находятся их родственники. Если есть сомнения, не были ли они в момент удара в гипермаркете, просим обратиться в полицию. Мы считаем, что не все родные погибших обратились к нам», – призвал руководитель полиции Харьковщины.
Напоминаем, все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции ☎️+380934943162 или ☎️ 102. Идентификация тел продолжается.
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Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. Сейчас известно о 18 погибших и 48 пострадавших. По данным облпрокуратуры, опознаны 13 жертв, среди них десять работников гипермаркета и трое посетителей. Пять человек числятся пропавшими без вести, из них четверо работников ТЦ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, ДНК экспертиза, загиблий, идентификация, Нацполиция, пепелище, погибший, тело, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 23:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время разбора завалов на месте разрушенного строительного гипермаркета спасатели обнаружили тело погибшего человека, теперь погибли официально 17 человек, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".