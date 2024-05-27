Live
  • Пн 27.05.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.12
  • EUR 43.49

Тело еще одного погибшего нашли на пепелище «Эпицентра» в Харькове

Происшествия 23:00   27.05.2024
Оксана Якушко
Тело еще одного погибшего нашли на пепелище «Эпицентра» в Харькове

Во время разбора завалов на месте разрушенного строительного гипермаркета спасатели обнаружили тело погибшего человека, теперь погибли официально 17 человек, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

«Всего погибло 17 человек, пострадавших – 49. Очищено более 9000 квадратных метров территории торгового центра, это почти 70% площади здания», — рассказали в ГСЧС.

Предварительно 14 тел идентифицировали, рассказали в Нацполиции. Это 9 мужчин, из которых один несовершеннолетний, а также 5 женщин. В том числе 12-летняя девочка, вместе с мамой посещавшая магазин. Травмы разной степени тяжести получили 49 граждан.

Без вести пропавшими числятся 5 человек, из которых четверо работников гипермаркета, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Трое остаются неидентифицированными.

По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, визуально невозможно узнать ни одну из найденных на пепелище жертв.

На месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов и поиску тел людей. Также идет работа штаба следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. Отобрали 16 образцов букального эпителия у вероятных родственников без вести пропавших лиц.

«Обращаемся ко всем и просим проверить, где находятся их родственники. Если есть сомнения, не были ли они в момент удара в гипермаркете, просим обратиться в полицию. Мы считаем, что не все родные погибших обратились к нам», – призвал руководитель полиции Харьковщины.

Напоминаем, все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции ☎️+380934943162 или ☎️ 102. Идентификация тел продолжается.

Читайте также: «Жертв могло быть гораздо больше»: по Эпицентру в Харькове били тремя УМПБ

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. Сейчас известно о 18 погибших и 48 пострадавших. По данным облпрокуратуры, опознаны 13 жертв, среди них десять работников гипермаркета и трое посетителей. Пять человек числятся пропавшими без вести, из них четверо работников ТЦ.

Автор: Оксана Якушко
Популярно
7 мужчин и 4 женщины ранены в Харькове из-за ударов УМПБ (фото, видео)
7 мужчин и 4 женщины ранены в Харькове из-за ударов УМПБ (фото, видео)
27.05.2024, 20:30
Главные новости 27.05: ISW о приграничье, удар по Харькову, погибшая и раненые
Главные новости 27.05: ISW о приграничье, удар по Харькову, погибшая и раненые
27.05.2024, 23:09
Два водохранилища под Харьковом за 7,5 млрд грн отобрали у предприятия
Два водохранилища под Харьковом за 7,5 млрд грн отобрали у предприятия
27.05.2024, 13:47
Что пострадало от ударов российских УМПБ по Харькову, рассказал Болвинов
Что пострадало от ударов российских УМПБ по Харькову, рассказал Болвинов
27.05.2024, 18:59
Еще один «прилет» в Харькове зафиксировали в Шевченковском районе — Терехов
Еще один «прилет» в Харькове зафиксировали в Шевченковском районе — Терехов
27.05.2024, 17:31
Тело еще одного погибшего нашли на пепелище «Эпицентра» в Харькове
Тело еще одного погибшего нашли на пепелище «Эпицентра» в Харькове
27.05.2024, 23:00

Новости по теме:

14:42
Как спасатели в Харькове тушат масштабный пожар, показал министр МВД (видео)
18:19
Число пострадавших из-за авиаударов по Харькову возросло до 12 (фото, видео)
18:39
Как в Харькове спасатели разбирали последствия удара россиян, показала ГСЧС
09:18
Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла
19:13
Россияне ударили авиабомбой по ферме в Харьковской области

Вы читали новость: «Тело еще одного погибшего нашли на пепелище «Эпицентра» в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 23:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время разбора завалов на месте разрушенного строительного гипермаркета спасатели обнаружили тело погибшего человека, теперь погибли официально 17 человек, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".