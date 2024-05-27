Тіло ще одного загиблого знайшли на згарищі «Епіцентру» у Харкові
Під час розбору завалів на місці зруйнованого будівельного гіпермаркету рятувальники виявили тіло загиблої людини, наразі загинули офіційно 17 людей, повідомила ДСНС у Харківській області.
«Загалом загинули 17 людей, постраждалих – 49. Очищено понад 9000 квадратних метрів території торговельного центру, це майже 70% площі будівлі», – розповіли у ДСНС.
Попередньо 14 тіл ідентифікували, розповіли у Нацполіції. Це 9 чоловіків, із яких один неповнолітній, а також 5 жінок. У тому числі 12-річна дівчинка, яка разом з мамою відвідувала магазин. Травми різного ступеня тяжкості зазнали 49 громадян.
Безвісти зниклими вважаються 5 осіб, з яких четверо працівників гіпермаркету, повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко. Троє невідомих залишаються неідентифікованими.
За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, візуально неможливо впізнати жодну з вилучених на згарищі жертв.
На місці трагедії продовжуються роботи з розбору завалів та пошуку тіл людей. Також триває робота штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Відібрано 16 зразків букального епітелію у ймовірних родичів безвісно зниклих осіб.
«Звертаємося до всіх та просимо перевірити, де знаходяться їх родичі. Якщо є хоч малі сумніви, чи не були вони в момент удару в гіпермаркеті, просимо звернутися до поліції. Ми вважаємо, що не всі рідні загиблих звернулися до нас», – закликав керівник поліції Харківщини.
Нагадуємо, всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції ☎️+380934943162 або☎️ 102. Ідентифікація тіл триває.
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Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Наразі відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. За даними облпрокуратури, встановлені особи 13 жертв – це десять працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. П’ятеро людей вважаються зниклими безвісти, з них четверо працівників ТЦ.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, ДНК экспертиза, загиблий, идентификация, Нацполиция, пепелище, тело, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 23:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час розбору завалів на місці зруйнованого будівельного гіпермаркету рятувальники виявили тіло загиблої людини, наразі загинули офіційно 17 людей, повідомила ДСНС у Харківській області. ".