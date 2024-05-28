Удар по «Епіцентру» в Харкові: слідчі ідентифікували 16 із 17 загиблих

Пошукова операція на місці удару по будівельному гіпермаркету в Харкові досі триває.

«На цю хвилину можемо достовірно підтвердити 17 загиблих людей. З 17 загиблих – 16 людей ми вже ідентифікували. Ми знаємо хто це, де ця людина була в момент удару. З 16 – двох ідентифікували одразу на місці, їх тіла ми знайшли біля гіпермаркету, на парковці. Інших – ідентифікуємо через ДНК. Це єдиний можливий зараз механізм встановити особи цих людей», – повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов в етері нацмарафону.

Він додав, що ще двоє людей звернулися із заявами про зниклих родичів, однак їхні тіла поки, що не виявлені.

«Ще розгрібають завали тому, що там дуже багато залишків будівельних матеріалів. Рятувальники ретельно переглядають ці залишки, намагають знайти частини тіл, обгорілих тіл людей», – сказав Болвінов.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. Ворог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Станом на 27 травня було відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. У ДСНС повідомили, що виявили тіла вже 17 людей, ще кілька вважаються зниклими безвісти.