В больнице умер один из раненных в «Эпицентре» в Харькове

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 мая сообщил трагическую новость — умер 40-летний мужчина, который был в реанимации после удара россиян по гипермаркету в Харькове.

«К сожалению, в больнице скончался 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по «Эпицентру». Мужчина находился в ожоговой реанимации, получил ожоги пламенем до 50%. Соболезнование семье и близким», — написал Синегубов утром 29 мая.

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. 28 мая Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество погибших возросло до 18 человек, раненых — 50.