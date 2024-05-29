Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

В больнице умер один из раненных в «Эпицентре» в Харькове

Происшествия 08:00   29.05.2024
Оксана Горун
В больнице умер один из раненных в «Эпицентре» в Харькове Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 мая сообщил трагическую новость — умер 40-летний мужчина, который был в реанимации после удара россиян по гипермаркету в Харькове.

«К сожалению, в больнице скончался 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по «Эпицентру». Мужчина находился в ожоговой реанимации, получил ожоги пламенем до 50%. Соболезнование семье и близким», — написал Синегубов утром 29 мая.

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. 28 мая Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество погибших возросло до 18 человек, раненых — 50.

Читайте также: Супруги чудом выжили во время удара по «Эпицентру» в Харькове (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Россияне уже могут дотянуться артиллерией до Харькова — Машовец
Россияне уже могут дотянуться артиллерией до Харькова — Машовец
29.05.2024, 07:19
Главные новости Харькова 29 мая: продвижение ВСУ, умер раненный в «Эпицентре»
Главные новости Харькова 29 мая: продвижение ВСУ, умер раненный в «Эпицентре»
29.05.2024, 08:52
Машовец о Харьковском направлении: риск «разбить себе бошку» для РФ растет
Машовец о Харьковском направлении: риск «разбить себе бошку» для РФ растет
29.05.2024, 08:21
Без воды в среду останутся три района Харькова: адреса
Без воды в среду останутся три района Харькова: адреса
28.05.2024, 12:42
Россияне распространяют фейк об отводе ВСУ в Харьков и мобилизации школьников
Россияне распространяют фейк об отводе ВСУ в Харьков и мобилизации школьников
28.05.2024, 18:32
Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео)
Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео)
29.05.2024, 09:07

Новости по теме:

11:11
В каком состоянии пострадавшие от ударов по Харькову 25 и 27 мая: данные ХОВА
10:00
В больницах после субботних ударов по Харькову — 21 человек — Синегубов
10:05
В больницах остаются 9 человек, пострадавших от ракетного удара по Харькову
10:00
В ХОВА сообщили о состоянии раненных в Харькове и области 22 мая
15:01
Удар по Харькову: уже 10 пострадавших, 4 человека – госпитализировали

Вы читали новость: «В больнице умер один из раненных в «Эпицентре» в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 08:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 мая сообщил трагическую новость — умер 40-летний мужчина, который был в реанимации после удара россиян по гипермаркету в Харькове".