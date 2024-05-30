Двое пострадавших во время удара по «Эпицентру» в Харькове еще в реанимации

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о состоянии пострадавших и завершении разбора завалов гипермаркета в эфире нацмарафона.

Он отметил, что в больницах в Харькове находится много людей, пострадавших от различных обстрелов за последние дни.

«Что касается того, каковы последствия по «Эпицентру», то два человека, к сожалению, в тяжелом состоянии. Они находятся в больницах, в реанимации. Что касается других раненых, то мы принимаем их в больницах и городских, и областных, обеспечиваем всем необходимым. И врачи работают с ними, чтобы как можно быстрее восстановить их самочувствие. Что касается мест в больницах – хватает мест, потому что у нас очень мощные больницы», — сказал Терехов.

Разбор завалов на месте российского удара по гипермаркету «Эпицентр» на Салтовке завершили 29 мая. Также идентифицировали всех погибших. Их 19. Еще 54 человека получили ранения.

«Кроме этого, хочу сказать, что в 80 метрах от «Эпицентра» был найден еще один снаряд, который, к счастью не разорвался», — подчеркнул мэр.

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. 28 мая облпрокуратура сообщила, что количество погибших возросло до 18, раненых — 50. Утром 29 мая умер 40-летний мужчина, который находился в реанимации. Таким образом число погибших возросло до 19. В прокуратуре сообщили о 54 пострадавших. 29 мая на месте трагедии завершили разбор завалов.