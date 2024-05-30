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Двое пострадавших во время удара по «Эпицентру» в Харькове еще в реанимации

Происшествия 10:15   30.05.2024
Оксана Горун
Двое пострадавших во время удара по «Эпицентру» в Харькове еще в реанимации

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о состоянии пострадавших и завершении разбора завалов гипермаркета в эфире нацмарафона.

Он отметил, что в больницах в Харькове находится много людей, пострадавших от различных обстрелов за последние дни.

«Что касается того, каковы последствия по «Эпицентру», то два человека, к сожалению, в тяжелом состоянии. Они находятся в больницах, в реанимации. Что касается других раненых, то мы принимаем их в больницах и городских, и областных, обеспечиваем всем необходимым. И врачи работают с ними, чтобы как можно быстрее восстановить их самочувствие. Что касается мест в больницах – хватает мест, потому что у нас очень мощные больницы», — сказал Терехов.

Разбор завалов на месте российского удара по гипермаркету «Эпицентр» на Салтовке завершили 29 мая. Также идентифицировали всех погибших. Их 19. Еще 54 человека получили ранения.

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«Кроме этого, хочу сказать, что в 80 метрах от «Эпицентра» был найден еще один снаряд, который, к счастью не разорвался», — подчеркнул мэр.

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. 28 мая облпрокуратура сообщила, что количество погибших возросло до 18, раненых — 50. Утром 29 мая умер 40-летний мужчина, который находился в реанимации. Таким образом число погибших возросло до 19. В прокуратуре сообщили о 54 пострадавших. 29 мая на месте трагедии завершили разбор завалов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о состоянии пострадавших и завершении разбора завалов гипермаркета в эфире нацмарафона".