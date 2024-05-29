Количество пострадавших от удара по «Эпицентру» в Харькове возросло до 54

До 54 возросло количество пострадавших от удара по харьковскому гипермаркету «Эпицентр» 25 мая, сообщили в облпрокуратуре обновленные данные на 13:00.

Накануне днем в ведомстве информировали о 50 пострадавших.

Погибших, как сообщалось ранее, — 19.

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. 28 мая облпрокуратура сообщила, что количество погибших возросло до 18, раненых — 50. Утром 29 мая умер 40-летний мужчина, который находился в реанимации. Таким образом число погибших возросло до 19.