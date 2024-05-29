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Количество пострадавших от удара по «Эпицентру» в Харькове возросло до 54

Происшествия 13:26   29.05.2024
Елена Нагорная
Количество пострадавших от удара по «Эпицентру» в Харькове возросло до 54

До 54 возросло количество пострадавших от удара по харьковскому гипермаркету «Эпицентр» 25 мая, сообщили в облпрокуратуре обновленные данные на 13:00.

Накануне днем в ведомстве информировали о 50 пострадавших.

Погибших, как сообщалось ранее, — 19.

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. 28 мая облпрокуратура сообщила, что количество погибших возросло до 18, раненых — 50. Утром 29 мая умер 40-летний мужчина, который находился в реанимации. Таким образом число погибших возросло до 19.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 13:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 54 возросло количество пострадавших от удара по харьковскому гипермаркету «Эпицентр» 25 мая".