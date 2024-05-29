Кількість постраждалих від удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 54
До 54 зросла кількість постраждалих від удару по харківському гіпермаркету «Епіцентр» 25 травня, повідомили в облпрокуратурі оновлені дані на 13:00.
Напередодні вдень у відомстві інформували про 50 постраждалих.
Загиблих, як повідомлялося раніше, – 19.
Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка не розірвалася. 28 травня облпрокуратура повідомила, що кількість загиблих зросла до 18, поранених – 50. Уранці 29 травня помер 40-річний чоловік, який перебував у реанімації. Таким чином кількість загиблих зросла до 19.
Читайте також: Подружжя дивом вижило під час удару по “Епіцентру” в Харкові (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, пострадалі, прокуратура, удар, Харків, эпицентр;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Кількість постраждалих від удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 54»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 13:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 54 зросла кількість постраждалих від удару по харківському гіпермаркету «Епіцентр» 25 травня".