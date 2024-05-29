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Кількість постраждалих від удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 54

Події 13:26   29.05.2024
Олена Нагорна
Кількість постраждалих від удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 54

До 54 зросла кількість постраждалих від удару по харківському гіпермаркету «Епіцентр» 25 травня, повідомили в облпрокуратурі оновлені дані на 13:00.

Напередодні вдень у відомстві інформували про 50 постраждалих.

Загиблих, як повідомлялося раніше, – 19.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка не розірвалася. 28 травня облпрокуратура повідомила, що кількість загиблих зросла до 18, поранених – 50. Уранці 29 травня помер 40-річний чоловік, який перебував у реанімації. Таким чином кількість загиблих зросла до 19.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 13:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 54 зросла кількість постраждалих від удару по харківському гіпермаркету «Епіцентр» 25 травня".