Кількість постраждалих від удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 54

До 54 зросла кількість постраждалих від удару по харківському гіпермаркету «Епіцентр» 25 травня, повідомили в облпрокуратурі оновлені дані на 13:00.

Напередодні вдень у відомстві інформували про 50 постраждалих.

Загиблих, як повідомлялося раніше, – 19.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. У ньому було близько 120 осіб. За даними облпрокуратури, по торговельному центру вдарили двома УМПБ Д-30. Жертв могло бути набагато більше: за 80 метрів від будмаркету пізніше знайшли третю таку ж бомбу, яка не розірвалася. 28 травня облпрокуратура повідомила, що кількість загиблих зросла до 18, поранених – 50. Уранці 29 травня помер 40-річний чоловік, який перебував у реанімації. Таким чином кількість загиблих зросла до 19.