«Всі на околицях міста» – Синєгубов про вибухи, які вдень чули у Харкові
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив дані щодо вибухів, які чули харків’яни близько 13:40 та 13:55.
«Ці вибухи всі на околицях міста. Це Харківський район. Ще будемо аналізувати руйнування, місця влучань. У нас майже щогодини лунають повітряні тривоги. Вони всі абсолютно реальні. Вони супроводжуються ударами і КАБ, і ракетними системами С-300», – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові та Чугуївському районі близько 13:40. Тоді голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог завдає ракетних ударів. Ще один вибух чули у Харкові та Чугуївському районі близько 13:55.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, район, сінєгубов, тревога, Харків, Харьковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 16:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив дані щодо вибухів, які чули харків’яни близько 13:40 та 13:55.".