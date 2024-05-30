«Всі на околицях міста» – Синєгубов про вибухи, які вдень чули у Харкові

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив дані щодо вибухів, які чули харків’яни близько 13:40 та 13:55.

«Ці вибухи всі на околицях міста. Це Харківський район. Ще будемо аналізувати руйнування, місця влучань. У нас майже щогодини лунають повітряні тривоги. Вони всі абсолютно реальні. Вони супроводжуються ударами і КАБ, і ракетними системами С-300», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові та Чугуївському районі близько 13:40. Тоді голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог завдає ракетних ударів. Ще один вибух чули у Харкові та Чугуївському районі близько 13:55.