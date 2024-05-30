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«Все на окраинах города» — Синегубов о взрывах, что слышали днем ​​в Харькове

Общество 16:45   30.05.2024
Виктория Яковенко
«Все на окраинах города» — Синегубов о взрывах, что слышали днем ​​в Харькове

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил данные о взрывах, которые слышали харьковчане около 13:40 и 13:55.

«Эти взрывы все на окраинах города. Это Харьковский район. Еще будем анализировать разрушения, места попаданий. У нас почти каждый час раздаются воздушные тревоги. Все они абсолютно реальны. Они сопровождаются ударами и КАБ, и ракетными системами С-300», — сказал Синегубов.

Напомним,  взрыв был слышен в Харькове и Чугуевском районе около 13:40. Тогда глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит ракетные удары. Еще один взрыв слышали в Харькове и Чугуевском районе около 13:55.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 16:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил данные о взрывах, которые слышали харьковчане около 13:40 и 13:55.".