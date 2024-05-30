«Все на окраинах города» — Синегубов о взрывах, что слышали днем в Харькове
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил данные о взрывах, которые слышали харьковчане около 13:40 и 13:55.
«Эти взрывы все на окраинах города. Это Харьковский район. Еще будем анализировать разрушения, места попаданий. У нас почти каждый час раздаются воздушные тревоги. Все они абсолютно реальны. Они сопровождаются ударами и КАБ, и ракетными системами С-300», — сказал Синегубов.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове и Чугуевском районе около 13:40. Тогда глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит ракетные удары. Еще один взрыв слышали в Харькове и Чугуевском районе около 13:55.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, район, синегубов, тревога, Харьков, Харьковский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Все на окраинах города» — Синегубов о взрывах, что слышали днем в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 16:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил данные о взрывах, которые слышали харьковчане около 13:40 и 13:55.".