Половина цьогорічних випускників зараз у Харкові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті завтра пройдуть останні дзвінки (звичайно, або онлайн, або під землею). Випускників – 11 тисяч.

“Буде 11 тисяч випускників, які завтра вже завершать навчання в середній школі. 50% із них перебувають у Харкові. Для нас система надання освіти й онлайн, і офлайн є дуже важливою”, – сказав мер Харкова в етері нацмарафону.

Він зазначив, що в Харкові продовжують будівництво шкіл під землею. Крім тієї, яка вже працює в Індустріальному районі, є проєкти для створення об’єктів в інших районах. Проте міський голова Харкова не вважає, що перебувати під землею постійно – це вихід.

“Ми вимушені, підкреслюю, вимушені сьогодні будувати підземні школи… Але я хочу сказати, що неможливо сьогодні весь час перебувати під землею. І ми сподіваємося, що буде сучасне ППО, і тоді не потрібно буде будувати такі підземні школи”, – зазначив Терехов.