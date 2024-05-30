Половина цьогорічних випускників зараз у Харкові – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті завтра пройдуть останні дзвінки (звичайно, або онлайн, або під землею). Випускників – 11 тисяч.
“Буде 11 тисяч випускників, які завтра вже завершать навчання в середній школі. 50% із них перебувають у Харкові. Для нас система надання освіти й онлайн, і офлайн є дуже важливою”, – сказав мер Харкова в етері нацмарафону.
Він зазначив, що в Харкові продовжують будівництво шкіл під землею. Крім тієї, яка вже працює в Індустріальному районі, є проєкти для створення об’єктів в інших районах. Проте міський голова Харкова не вважає, що перебувати під землею постійно – це вихід.
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“Ми вимушені, підкреслюю, вимушені сьогодні будувати підземні школи… Але я хочу сказати, що неможливо сьогодні весь час перебувати під землею. І ми сподіваємося, що буде сучасне ППО, і тоді не потрібно буде будувати такі підземні школи”, – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 10:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті завтра пройдуть останні дзвінки (звичайно, або онлайн, або під землею). Випускників – 11 тисяч".