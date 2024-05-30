Половина выпускников этого года сейчас в Харькове — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе завтра пройдут последние звонки (конечно же, либо онлайн, либо под землей). Выпускников — 11 тысяч.
«Будет 11 тысяч выпускников, которые завтра уже завершат обучение в средней школе. 50% из них находятся в Харькове. Для нас система предоставления образования и онлайн, и офлайн очень важна», — сказал мэр Харькова в эфире нацмарафона.
Он отметил, что в Харькова продолжают строительство школ под землей. Помимо той, которая уже работает в Индустриальном районе, есть проекты и для создания объектов в других районах. Однако городской голова Харькова не считает, что находиться под землей постоянно — это выход.
Читайте также: Мест в школах под землей в Харькове осенью станет больше: как подать заявление
«Мы вынуждены, подчеркиваю, вынуждены сегодня строить подземные школы… Но я хочу сказать, что невозможно сегодня находиться под землей. И мы надеемся, что будет современное ПВО, и тогда не нужно будет строить такие подземные школы», — отметил Терехов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: выпускники, новости Харькова, терехов, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Половина выпускников этого года сейчас в Харькове — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 10:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе завтра пройдут последние звонки (конечно же, либо онлайн, либо под землей). Выпускников — 11 тысяч".