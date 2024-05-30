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Половина выпускников этого года сейчас в Харькове — Терехов

Общество 10:42   30.05.2024
Оксана Горун
Половина выпускников этого года сейчас в Харькове — Терехов Фото: соцсети

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе завтра пройдут последние звонки (конечно же, либо онлайн, либо под землей). Выпускников — 11 тысяч.

«Будет 11 тысяч выпускников, которые завтра уже завершат обучение в средней школе. 50% из них находятся в Харькове. Для нас система предоставления образования и онлайн, и офлайн очень важна», — сказал мэр Харькова в эфире нацмарафона.

Он отметил, что в Харькова продолжают строительство школ под землей. Помимо той, которая уже работает в Индустриальном районе, есть проекты и для создания объектов в других районах. Однако городской голова Харькова не считает, что находиться под землей постоянно — это выход.

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«Мы вынуждены, подчеркиваю, вынуждены сегодня строить подземные школы… Но я хочу сказать, что невозможно сегодня находиться под землей. И мы надеемся, что будет современное ПВО, и тогда не нужно будет строить такие подземные школы», — отметил Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе завтра пройдут последние звонки (конечно же, либо онлайн, либо под землей). Выпускников — 11 тысяч".