Половина выпускников этого года сейчас в Харькове — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе завтра пройдут последние звонки (конечно же, либо онлайн, либо под землей). Выпускников — 11 тысяч.

«Будет 11 тысяч выпускников, которые завтра уже завершат обучение в средней школе. 50% из них находятся в Харькове. Для нас система предоставления образования и онлайн, и офлайн очень важна», — сказал мэр Харькова в эфире нацмарафона.

Он отметил, что в Харькова продолжают строительство школ под землей. Помимо той, которая уже работает в Индустриальном районе, есть проекты и для создания объектов в других районах. Однако городской голова Харькова не считает, что находиться под землей постоянно — это выход.

«Мы вынуждены, подчеркиваю, вынуждены сегодня строить подземные школы… Но я хочу сказать, что невозможно сегодня находиться под землей. И мы надеемся, что будет современное ПВО, и тогда не нужно будет строить такие подземные школы», — отметил Терехов.