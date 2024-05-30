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Нічний обстріл Харкова: газовики розповіли, що пошкодили росіяни (фото)

Суспільство 12:29   30.05.2024
Вікторія Яковенко
Нічний обстріл Харкова: газовики розповіли, що пошкодили росіяни (фото) Фото: Харківська міська філія «Газмережі»

Внаслідок нічної атаки на Харків були пошкоджені газові мережі.

Уламками був посічений газопровід-ввід, який фахівці вже замінили. Також спеціалісти провели обстеження газових мереж в осередку потрапляння ворожого снаряду, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

«Газмережі» повертають газопостачання мешканцям постраждалих будинків, які внаслідок обстрілу тимчасово залишились без газу. Зокрема вже до двох багатоквартирних будинків відновлено газопостачання», – додали в компанії.

Газовики продовжують працювати на місці обстрілу.

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Фото: Харківська міська філія «Газмережі»

Нагадаємо, вибухи було чутно у Харкові близько 2-ї години ночі. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворогом ракет. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, було щонайменше п’ять ударів, частина “прильотів” – по населених пунктах Харківського району. Про обстріл Малоданилівської громади написав її голова Олександр Гололобов. Він також нарахував п’ять вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” по критичній інфраструктурі в одному з районів. У Харкові пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на об’єкті газової інфраструктури. Двоє людей отримали осколкові поранення, ще в однієї — гостра реакція на стрес. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про сім постраждалих. У Малій Данилівці два “прильоти” припали по території навчального закладу, зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу та частково зруйновано будівлю гуртожитку.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 12:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічної атаки на Харків були пошкоджені газові мережі.".