Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові

Російські ракети зруйнували магістраль водопостачання діаметром 1000 мм, яка забезпечує водою мешканців Немишлянського та Слобідського районів, повідомили у Харківській міськраді.

Бригади комплексу «Харківводопостачання» відновлюють мережі після нещодавнього обстрілу інфраструктури у Немишлянському районі.

Наразі комунальники відключають зруйновану ділянку трубопроводу, після чого, щоб забезпечити харків’ян водою, перепідключать абонентів на інші мережі, повідомив начальник районної служби Павло Гладков.