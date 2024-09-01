Live
  • Нд 01.09.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові

Суспільство 19:04   01.09.2024
Оксана Якушко
Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові

Російські ракети зруйнували магістраль водопостачання діаметром 1000 мм, яка забезпечує водою мешканців Немишлянського та Слобідського районів, повідомили у Харківській міськраді.

Бригади комплексу «Харківводопостачання» відновлюють мережі після нещодавнього обстрілу інфраструктури у Немишлянському районі. 

Наразі комунальники відключають зруйновану ділянку трубопроводу, після чого, щоб забезпечити харків’ян водою, перепідключать абонентів на інші мережі, повідомив начальник районної служби Павло Гладков.

Читайте також: Комунальники вже ліквідовують наслідки «прильотів» по Харкову (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харків у диму: у ДСНС повідомили, що гасять пожежу за окружною (відео)
Харків у диму: у ДСНС повідомили, що гасять пожежу за окружною (відео)
01.09.2024, 19:51
Знову лунають вибухи у Харкові
Знову лунають вибухи у Харкові
01.09.2024, 19:31
Вибух чутно у Харкові: дані Терехова і Синєгубова
Вибух чутно у Харкові: дані Терехова і Синєгубова
31.08.2024, 22:40
Головні новини 1.09: масований удар по Харкову – 44 постраждалих, наслідки
Головні новини 1.09: масований удар по Харкову – 44 постраждалих, наслідки
01.09.2024, 19:31
Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові
Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові
01.09.2024, 19:04
Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині
Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині
01.09.2024, 11:10

Новини за темою:

11:37
Частина Харкова залишиться без холодної води 29 серпня
07:42
Провалля могло утворитися на головній трасі Харківщини: що сталося (фото)
15:17
Артезіанські свердловини планують пробурити в медзакладах Харкова
14:33
Без води залишились жителі Подвірок і Солоницівки під Харковом
12:09
На Харківщині знайшли небезпечні пляжі: у воді виявили кишкову паличку

Ви читали новину: «Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 19:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські ракети зруйнували магістраль водопостачання діаметром 1000 мм, яка забезпечує водою мешканців Немишлянського та Слобідського районів, повідомили у Харківській міськраді.".