Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові
Російські ракети зруйнували магістраль водопостачання діаметром 1000 мм, яка забезпечує водою мешканців Немишлянського та Слобідського районів, повідомили у Харківській міськраді.
Бригади комплексу «Харківводопостачання» відновлюють мережі після нещодавнього обстрілу інфраструктури у Немишлянському районі.
Наразі комунальники відключають зруйновану ділянку трубопроводу, після чого, щоб забезпечити харків’ян водою, перепідключать абонентів на інші мережі, повідомив начальник районної служби Павло Гладков.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вода, водоснабжение, ремонт, сети, Харків, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 19:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські ракети зруйнували магістраль водопостачання діаметром 1000 мм, яка забезпечує водою мешканців Немишлянського та Слобідського районів, повідомили у Харківській міськраді.".