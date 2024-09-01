Комунальники вже ліквідовують наслідки «прильотів» по Харкову (фото)
Комунальники вже ліквідують наслідки «прильотів» по Харкову близько 13-ї години 1 вересня.
Як повідомляють у КП ”Харківблагоустрій”, у Салтівському районі прибирають металобрухт, скло та інше габаритне сміття на місці влучання. Крім цього, комунальники приводять до ладу виходи з метро і виносять бите скло.
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У Немишлянському районі у житлових будинках пошкоджені вікна. Комунальники у дворах та на дитячих майданчиках прибирають бите скло, опале листя, віконні рами та інше габаритне сміття.
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру у Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Пізніше він повідомив, що двоє дорослих та двоє дітей — у тяжкому стані. У 6-річної дитини – гостра реакція на стрес. На цей час відомо про 41 постраждалого. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району було пошкоджено газопровід, там сталося загоряння. Серед постраждалих у Салтівському районі — двоє дітей та два медики. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, сім ракет, попередньо типу «Іскандер-М», вдарили по трьох районах міста – Київському, Салтівському та Немишлянському. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському – ракети впали за кілька метрів від входу до гіпермаркету. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала в режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією був відновлений у звичайному режимі.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 16:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники вже ліквідують наслідки «прильотів» по Харкову близько 13-ї години 1 вересня.".