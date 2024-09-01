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Комунальники вже ліквідовують наслідки «прильотів» по Харкову (фото)

Суспільство 16:53   01.09.2024
Олена Нагорна
Комунальники вже ліквідовують наслідки «прильотів» по Харкову (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

Комунальники вже ліквідують наслідки «прильотів» по Харкову близько 13-ї години 1 вересня.

Як повідомляють у КП ”Харківблагоустрій”, у Салтівському районі прибирають металобрухт, скло та інше габаритне сміття на місці влучання. Крім цього, комунальники приводять до ладу виходи з метро і виносять бите скло.


Фото: КП “Харківблагоустрій”

У Немишлянському районі у житлових будинках пошкоджені вікна. Комунальники у дворах та на дитячих майданчиках прибирають бите скло, опале листя, віконні рами та інше габаритне сміття.


Фото: КП “Харківблагоустрій”

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру у Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Пізніше він повідомив, що двоє дорослих та двоє дітей — у тяжкому стані. У 6-річної дитини – гостра реакція на стрес. На цей час відомо про 41 постраждалого. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району було пошкоджено газопровід, там сталося загоряння. Серед постраждалих у Салтівському районі — двоє дітей та два медики. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, сім ракет, попередньо типу «Іскандер-М», вдарили по трьох районах міста – Київському, Салтівському та Немишлянському. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському – ракети впали за кілька метрів від входу до гіпермаркету. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала в режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією був відновлений у звичайному режимі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 16:53;

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