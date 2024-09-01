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Коммунальщики уже ликвидируют последствия «прилетов» по Харькову (фото)

Общество 16:53   01.09.2024
Елена Нагорная
Коммунальщики уже ликвидируют последствия «прилетов» по Харькову (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Коммунальщики уже ликвидируют последствия «прилетов» по Харькову около 13 часов 1 сентября.

Как сообщают в КП »Харьковблагоустройство», в Салтовском районе убирают металлолом, стекло и другой габаритный мусор на месте попадания. Кроме этого, коммунальщики приводят в порядок выходы из метро и выносят битое стекло.


Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В Немышлянском районе в жилых домах повреждены окна. Коммунальщики во дворах и на детских площадках убирают битое стекло, опавшие листья, оконные рамы и другой габаритный мусор.


Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Позже он сообщил, что двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. У 6-летнего ребенка — острая реакция на стресс. На данный момент известно о 41 пострадавшем. Как информировал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району был поврежден газопровод, там произошло возгорание. Среди пострадавших в Салтовском районе — двое детей и два медика. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, семь ракет, предварительно типа «Искандер-М», ударили по трем районам города – Киевскому, Салтовскому и Немышлянскому. В Немышлянском разрушен Дворец спорта, в Салтовском — ракеты упали в нескольких метрах от входа в гипермаркет. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии было возобновлено в обычном режиме.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики уже ликвидируют последствия «прилетов» по Харькову около 13 часов 1 сентября.".