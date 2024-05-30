На Харківщині гасять 15 лісових пожеж, горять 3000 га – ДСНС
У гасінні лісу на Харківщині беруть участь 26 одиниць техніки та 128 рятувальників.
“На території області триває гасіння 15 лісових пожеж на загальній площі понад 3000 га, з них локалізовано 10 пожеж на загальній площі 167,5 га. Для ліквідації пожеж від ДСНС залучено 26 одиниць техніки та 128 чоловік особового складу. Від лісгоспів залучено 17 одиниць техніки та 46 осіб”, – повідомила вранці 30 травня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, за добу в регіоні ліквідували 47 пожеж. Дев’ять із них викликали обстрілами росіяни: у Слобідському районі міста Харкова, а також Куп’янському, Богодухівському та Харківському районах області. Усі пожежі, які виникли через обстріли, ліквідовано.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 08:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У гасінні лісу на Харківщині беруть участь 26 одиниць техніки та 128 рятувальників".