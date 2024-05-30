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На Харьковщине тушат 15 лесных пожаров, горят 3000 га — ГСЧС

Происшествия 08:58   30.05.2024
Оксана Горун
На Харьковщине тушат 15 лесных пожаров, горят 3000 га — ГСЧС Иллюстративное фото

В тушении леса на Харьковщине участвуют 26 единиц техники и 128 спасателей.

«На территории области продолжается тушение 15 лесных пожаров на общей площади более 3000 га, из них локализовано 10 пожаров на общей площади 167,5 га. Для ликвидации пожаров от ГСЧС привлечены 26 единиц техники и 128 человек личного состава. От лесхозов привлечены 17 единиц техники и 46 человек», — сообщила утром 30 мая пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, за сутки в регионе ликвидировали 47 пожаров. Девять из них вызвали обстрелами россияне: в Слободском районе города Харькова, а также Купянском, Богодуховском и Харьковском районах области.  Все пожары, возникшие из-за обстрелов, ликвидированы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 08:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В тушении леса на Харьковщине участвуют 26 единиц техники и 128 спасателей".