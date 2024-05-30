25-річна парамедикиня «Чека» загинула вчора на Харківському напрямку
Фото: Медичний батальйон «Госпітальєри»
У середу, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула медикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» 25-річна Ірина Цибух з позивним «Чека».
Про це повідомив Медичний батальйон «Госпітальєри» у фейсбук. Зазначається, що доброволиця загинула за кілька днів до свого дня народження, який мав бути 1 червня.
«У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону – для всієї України. «Чека» говорила: «Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна… єдина історія про волю в цьому контексті – це боротьба за цю волю», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військова хотіла дітей, будинок та саджати помідори, але спершу потрібно було завершити війну.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула медикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» 25-річна Ірина Цибух з позивним «Чека».".