Главные новости 30 мая: «прилеты» по Харькову и области, трое пострадавших
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
03:15
В результате удара по Харькову возник пожар, трое пострадавших
«Перебит газопровод. Пострадали и окружающие дома — видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход — узнаем подробнее», — сообщает городской голова Игорь Терехов.
Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры», — информирует Синегубов.
02:38
Терехов сообщает об ударе по критической инфраструктуре в Харькове
«Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города. Информация о пострадавших уточняется», — пишет мэр Харькова Игорь Терехов.
02:35
По меньшей мере пять ударов нанесли военные РФ, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он также насчитал пять взрывов.
02:20
В Харькове раздались взрывы
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал быть осторожными.
Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских ракет.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывы, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости 30 мая: «прилеты» по Харькову и области, трое пострадавших»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 03:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".