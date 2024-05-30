Главные новости 30 мая: «прилеты» по Харькову и области, трое пострадавших

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

03:15

В результате удара по Харькову возник пожар, трое пострадавших

«Перебит газопровод. Пострадали и окружающие дома — видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход — узнаем подробнее», — сообщает городской голова Игорь Терехов.

Два человека получили осколочные ранения, еще у одного — острая реакция на стресс, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры», — информирует Синегубов.

02:38

Терехов сообщает об ударе по критической инфраструктуре в Харькове

«Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города. Информация о пострадавших уточняется», — пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

02:35

По меньшей мере пять ударов нанесли военные РФ, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об обстреле Малоданиловской громады написал ее глава Александр Гололобов. Он также насчитал пять взрывов.

02:20

В Харькове раздались взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал быть осторожными.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских ракет.