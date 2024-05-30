Бронированную пленку на окна получат предприниматели Харькова — мэр
В Харькове предпринимают усилия, чтобы бизнес оставался в городе. Кроме снятия налогов, выдают генераторы и «Starlink», а в планах — предоставить бронированную пленку для окон.
Подробности в эфире нацмарафона рассказал мэр города Игорь Терехов.
«Действительно очень тяжело, и мы понимаем людей, потому что ужасные такие события, которые происходили на прошлой неделе. Люди чувствуют все это, и бизнес, конечно, чувствует все это. Мы стараемся поддержать бизнес. Я очень благодарен нашим предпринимателям, которые остаются в Харькове и работают в Харькове. Вы помните, что мы на сессии городского совета упразднили все местные налоги и сборы для бизнеса, чтобы у бизнеса появились оборотные средства. Кроме этого, вчера буквально совместно с USAID издали генераторы, «Starlink» для 108 предпринимателей города Харькова. Кроме этого, будет вторая волна помощи местному бизнесу. Это будет бронированная пленка, чтобы они смогли сделать так, чтобы была ситуация с окнами более или менее безопасной, потому что очень много ранений есть после прилетов от разбитых окон», — сообщил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, новости Харькова, окна, терехов;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове предпринимают усилия, чтобы бизнес оставался в городе. Кроме снятия налогов, выдают генераторы и «Starlink», а в планах — предоставить бронированную пленку для окон".