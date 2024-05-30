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Броньовану плівку на вікна отримають підприємці Харкова – мер

Суспільство 10:29   30.05.2024
Оксана Горун
Броньовану плівку на вікна отримають підприємці Харкова – мер

У Харкові докладають зусиль, щоб бізнес залишався в місті. Окрім зняття податків, видають генератори та старлінки, а в планах – надати броньовану плівку для вікон.

Подробиці в етері нацмарафону розповів міський голова Ігор Терехов.

Дійсно дуже важко, і ми розуміємо людей, бо жахливі такі події, які відбувалися минулого тижня. Люди відчувають все це, і бізнес, авжеж, відчуває все це. Ми намагаємося підтримати бізнес. Я дуже вдячний нашим підприємцям, які залишаються в Харкові, які працюють у Харкові.  Ви пам’ятаєте, що ми на сесії міської ради скасували всі місцеві податки та збори для бізнесу, щоб у бізнесу з’явилися обігові кошти. Крім цього, вчора буквально спільно з USAID видали генератори, старлінки для 108 підприємців міста Харкова. Крім цього, буде друга хвиля допомоги місцевому бізнесу. Це буде броньована плівка, щоб вони змогли зробити так, щоб була ситуація з вікнами більш-менш безпечна, бо дуже багато поранень є після прильотів від розбитих вікон“, – повідомив Терехов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 10:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові докладають зусиль, щоб бізнес залишався в місті. Окрім зняття податків, видають генератори та старлінки, а в планах – надати броньовану плівку для вікон".