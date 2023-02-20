Міністр енергетики Галущенко оцінив стан електромереж на Харківщині
З 11 лютого в енергосистемі України немає дефіциту електроенергії, але є мережеві обмеження. Ситуація з мережами в Харківській області складна. Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів на брифінгу в Харкові.
За його словами, у багатьох містах, селищах та селах регіону зруйновано електрообладнання, і його відновлення потребує суттєвого часу. Але найскладніша ситуація в Одесі.
Герман Галущенко, міністр енергетики України
Фактично з позаминулої суботи та, що була в системі – немає дефіциту електроенергії. Ми виробляємо навіть більше електроенергії, ніж споживаємо. Єдине. Регіони, де є нестача або де споживач кінцевий не отримує електроенергію – це тільки там, де є мережеві обмеження. Мережі не можуть просто фізично передати цю електроенергію. Тому зараз ключове питання – це якраз вирішення питання мереж. І, на жаль, дійсно Харківська область складна, тому що вона фронтова. Я сьогодні зранку їздив дивився Ізюм і далі. І дивився, як взагалі там є сила, які знищені. Просто порвані всі ці опори. Вони згоріли. Це таке класична картинка “русского мира”. Але в принципі це потребує суттєвого часу для того, щоб відновити. Це об’єктивні речі. Ну, напевно, найскладніший регіон – це все ж таки Одеса.
Читайте також: У Харкові міністр енергетики Галущенко анонсував газотурбінні станції
Новини за темою:
Ви читали новину: «Міністр енергетики Галущенко оцінив стан електромереж на Харківщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 17:30;
Кореспондент Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 11 лютого в енергосистемі України немає дефіциту електроенергії, але є мережеві обмеження. Ситуація з мережами в Харківській області складна. Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів на брифінгу в Харкові.".