Міністр енергетики Галущенко оцінив стан електромереж на Харківщині

З 11 лютого в енергосистемі України немає дефіциту електроенергії, але є мережеві обмеження. Ситуація з мережами в Харківській області складна. Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів на брифінгу в Харкові.

За його словами, у багатьох містах, селищах та селах регіону зруйновано електрообладнання, і його відновлення потребує суттєвого часу. Але найскладніша ситуація в Одесі.

Герман Галущенко, міністр енергетики України

Фактично з позаминулої суботи та, що була в системі – немає дефіциту електроенергії. Ми виробляємо навіть більше електроенергії, ніж споживаємо. Єдине. Регіони, де є нестача або де споживач кінцевий не отримує електроенергію – це тільки там, де є мережеві обмеження. Мережі не можуть просто фізично передати цю електроенергію. Тому зараз ключове питання – це якраз вирішення питання мереж. І, на жаль, дійсно Харківська область складна, тому що вона фронтова. Я сьогодні зранку їздив дивився Ізюм і далі. І дивився, як взагалі там є сила, які знищені. Просто порвані всі ці опори. Вони згоріли. Це таке класична картинка “русского мира”. Але в принципі це потребує суттєвого часу для того, щоб відновити. Це об’єктивні речі. Ну, напевно, найскладніший регіон – це все ж таки Одеса.