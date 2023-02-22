На Харківщині ще не розміновано близько 8000 км ліній електропередач – ХОВА

Без світла на Харківщині залишається близько 35 тисяч абонентів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону.

“Наразі у нас 35 тисяч абонентів знаходяться без електроенергії, з них 15 тисяч на деокупованих територіях, інші – на тимчасово окупованих територіях. Нам ще потрібно дослідити на предмет розмінування майже 8000 км ліній електропередач. І якщо ми говоримо про такі населені пункти, які находяться на півночі нашої області, як Слатине, наприклад, там зруйновані лінії електропередач на 90%. Тобто нам належить зробити досить велику роботу, щоб відновити людям електропостачання“, — пояснив Синєгубов.

Нагадаємо, днями на Харківщині побував міністр енергетики України. Він оцінив стан електромереж регіону та назвав ситуацію з ними складною.