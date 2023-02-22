Live
  • Середа 22.02.2023
    • Харків
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.98
    • 🟢

На Харківщині ще не розміновано близько 8000 км ліній електропередач – ХОВА

Суспільство 19:45   22.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині ще не розміновано близько 8000 км ліній електропередач – ХОВА

Без світла на Харківщині залишається близько 35 тисяч абонентів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону.

Наразі у нас 35 тисяч абонентів знаходяться без електроенергії, з них 15 тисяч на деокупованих територіях, інші – на тимчасово окупованих територіях. Нам ще потрібно дослідити на предмет розмінування майже 8000 км ліній електропередач. І якщо ми говоримо про такі населені пункти, які находяться на півночі нашої області, як Слатине, наприклад, там зруйновані лінії електропередач на 90%. Тобто нам належить зробити досить велику роботу, щоб відновити людям електропостачання“, — пояснив Синєгубов.

  • Читайте також: У ДСНС показали, як вивезли залишки ракети С-300 з поля на Харківщині (фото)

    • Нагадаємо, днями на Харківщині побував міністр енергетики України. Він оцінив стан електромереж регіону та назвав ситуацію з ними складною.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    19:45
    На Харківщині ще не розміновано близько 8000 км ліній електропередач – ХОВА
    19:24
    Синєгубов заявив, що РФ украй необхідний залізничний вузол на Харківщині
    17:40
    Промислове виробництво на Харківщині за рік упало на 40% – ХОВА
    14:06
    Синєгубов: На Харківщині 55-річний чоловік підірвався на міні “Пелюстка”
    13:49
    На Харківщині видали перші два посвідчення для повернення з депортації в рф

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині ще не розміновано близько 8000 км ліній електропередач – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 19:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без світла на Харківщині залишається близько 35 тисяч абонентів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону".