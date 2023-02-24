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Харківобленерго опублікувало новий графік відключення світла: черги оновили

Суспільство 12:38   24.02.2023
Оксана Горун
Харківобленерго опублікувало новий графік відключення світла: черги оновили

Пресслужба Харківобленерго повідомила, як планують вимикати світло в регіоні з 27 лютого по 5 березня.

В опублікованому графіку також 12 черг. Однак час відключень у кожній із них змінили:

1 черга 15:00 – 18:00;
2 черга 17:00 – 20:00;
3 черга 18:00 – 21:00;
4 черга 19:00 – 22:00;
5 черга 07:00 – 10:00;
6 черга 08:00 – 11:00;
7 черга 09:00 – 12:00;
8 черга 10:00 – 13:00;
9 черга 11:00 – 14:00;
10 черга 12:00 – 15:00;
11 черга 13:00 – 16:00;
12 черга 14:00 – 17:00.

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З оновленим графіком можна ознайомитись за посиланням.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 12:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківобленерго повідомила, як планують вимикати світло в регіоні з 27 лютого по 5 березня".