Харківобленерго опублікувало новий графік відключення світла: черги оновили

Пресслужба Харківобленерго повідомила, як планують вимикати світло в регіоні з 27 лютого по 5 березня.

В опублікованому графіку також 12 черг. Однак час відключень у кожній із них змінили:

1 черга 15:00 – 18:00;

2 черга 17:00 – 20:00;

3 черга 18:00 – 21:00;

4 черга 19:00 – 22:00;

5 черга 07:00 – 10:00;

6 черга 08:00 – 11:00;

7 черга 09:00 – 12:00;

8 черга 10:00 – 13:00;

9 черга 11:00 – 14:00;

10 черга 12:00 – 15:00;

11 черга 13:00 – 16:00;

12 черга 14:00 – 17:00.

З оновленим графіком можна ознайомитись за посиланням.