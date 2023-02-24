У Харкові відновили електропостачання на Великій Данилівці (фото)

Приватний сектор у Харкові, що знаходиться поряд із Північною Салтівкою, суттєво постраждав від російських обстрілів. Тут енергетикам довелося замінити 84 опори лінії електропередач.

24 лютого у Харківобленерго заявили, що повністю відновили електропостачання на Великій Данилівці.

“З перших днів війни житлові будинки та комунікації Великої Данилівки зазнали значних пошкоджень: прямим влучанням снаряду була знищена місцева трансформаторна підстанція, посічено та зруйновано залізобетонні опори, пошкоджено провід майже в кожному прольоті ліній електропередачі”, – зазначили в пресслужбі обленерго.

Перші відновлювальні роботи провели ще влітку. Тоді кілька вулиць заживили від високовольтної підстанції, що на Липецькому напрямку. Але надійність такого варіанта електропостачання була недостатньою.

“Ще до війни енергетики планували провести реконструкцію місцевої мережі та заживити селище від однієї з міських підстанцій 110 кВ. Це і було нарешті зроблено”, – повідомили енергетики.

На відновлювальні роботи пішло близько місяця. За цей час замінили 84 опори лінії електропередачі 10 кВ, змонтували новий провід та ізолятори. Крім того, замінили й розбиту російськими терористами трансформаторну підстанцію.