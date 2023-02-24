У Харкові відновили електропостачання на Великій Данилівці (фото)
Приватний сектор у Харкові, що знаходиться поряд із Північною Салтівкою, суттєво постраждав від російських обстрілів. Тут енергетикам довелося замінити 84 опори лінії електропередач.
24 лютого у Харківобленерго заявили, що повністю відновили електропостачання на Великій Данилівці.
“З перших днів війни житлові будинки та комунікації Великої Данилівки зазнали значних пошкоджень: прямим влучанням снаряду була знищена місцева трансформаторна підстанція, посічено та зруйновано залізобетонні опори, пошкоджено провід майже в кожному прольоті ліній електропередачі”, – зазначили в пресслужбі обленерго.
Перші відновлювальні роботи провели ще влітку. Тоді кілька вулиць заживили від високовольтної підстанції, що на Липецькому напрямку. Але надійність такого варіанта електропостачання була недостатньою.
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“Ще до війни енергетики планували провести реконструкцію місцевої мережі та заживити селище від однієї з міських підстанцій 110 кВ. Це і було нарешті зроблено”, – повідомили енергетики.
На відновлювальні роботи пішло близько місяця. За цей час замінили 84 опори лінії електропередачі 10 кВ, змонтували новий провід та ізолятори. Крім того, замінили й розбиту російськими терористами трансформаторну підстанцію.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 14:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приватний сектор у Харкові, що знаходиться поряд із Північною Салтівкою, суттєво постраждав від російських обстрілів. Тут енергетикам довелося замінити 84 опори лінії електропередач".