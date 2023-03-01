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Рік без світла. На Харківщині у селі Оскіл відновили електропостачання

Суспільство 14:53   01.03.2023
Оксана Якушко
Рік без світла. На Харківщині у селі Оскіл відновили електропостачання

Друге за чисельністю населене пункт Ізюмського району село Оскіл через бойові дії виявилося знеструмленим з початку російської агресії, повідомили у «Харківобленерго».

Одразу після визволення Харківщини енергетики почали ремонтувати розбиті вщент електричні мережі. Для підключення села енергетики привели до ладу понад 30 км повітряних ліній 0,4 кВ і 6 кВ, встановили 35 нових опор, замінили перебитий уламками вибухів провід.



“Вже до кінця листопада минулого року вдалося заживити понад тисячу домоволодінь. Подальше виконання відновлювальних робіт ускладнювалося через міни й артилерійські боєприпаси під лініями електропередачі. Після перевірки саперами небезпечних ділянок ремонтні бригади заживили ще близько 300 точок обліку. Таким чином, сьогодні всі мешканці села з електрикою”, – повідомив начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 14:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Друге за чисельністю населене пункт Ізюмського району село Оскіл через бойові дії виявилося знеструмленим з початку російської агресії, повідомили у «Харківобленерго».".