Рік без світла. На Харківщині у селі Оскіл відновили електропостачання

Друге за чисельністю населене пункт Ізюмського району село Оскіл через бойові дії виявилося знеструмленим з початку російської агресії, повідомили у «Харківобленерго».

Одразу після визволення Харківщини енергетики почали ремонтувати розбиті вщент електричні мережі. Для підключення села енергетики привели до ладу понад 30 км повітряних ліній 0,4 кВ і 6 кВ, встановили 35 нових опор, замінили перебитий уламками вибухів провід.







“Вже до кінця листопада минулого року вдалося заживити понад тисячу домоволодінь. Подальше виконання відновлювальних робіт ускладнювалося через міни й артилерійські боєприпаси під лініями електропередачі. Після перевірки саперами небезпечних ділянок ремонтні бригади заживили ще близько 300 точок обліку. Таким чином, сьогодні всі мешканці села з електрикою”, – повідомив начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.