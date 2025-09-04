Live
Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло

Суспільство 11:12   04.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло Фото: АТ “Харківобленерго”. 

Про те, що фахівці вже розпочали відновлення зруйнованого внаслідок російських ударів, пишуть у АТ “Харківобленерго”. 

Електропостачання, уточнили енергетики, зникло після ворожого обстрілу Чугуївського району. Наразі, йдеться у повідомленні, вже три тисячі абонентів знову зі світлом.

Однак ще 90 точок обліку побутових абонентів знеструмлені.

“Протягом дня наші фахівці закінчать відновлювальні роботи та забезпечать всіх споживачів електроенергією”, – повідомив начальник Чугуївського району електричних мереж Андрій Семенов.

Нагадаємо, вранці 4 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов, інформував, що через удари БпЛА від електропостачання відключені близько 40 тисяч абонентів у місті Лозова та майже 700 абонентів у шести населених пунктах Близнюківської громади.

Читайте також: Харківщина у вогні: фото руйнувань через «прильоти» показала прокуратура

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
