Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло

Про те, що фахівці вже розпочали відновлення зруйнованого внаслідок російських ударів, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Електропостачання, уточнили енергетики, зникло після ворожого обстрілу Чугуївського району. Наразі, йдеться у повідомленні, вже три тисячі абонентів знову зі світлом.

Однак ще 90 точок обліку побутових абонентів знеструмлені.

“Протягом дня наші фахівці закінчать відновлювальні роботи та забезпечать всіх споживачів електроенергією”, – повідомив начальник Чугуївського району електричних мереж Андрій Семенов.

Нагадаємо, вранці 4 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов, інформував, що через удари БпЛА від електропостачання відключені близько 40 тисяч абонентів у місті Лозова та майже 700 абонентів у шести населених пунктах Близнюківської громади.