Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло
Про те, що фахівці вже розпочали відновлення зруйнованого внаслідок російських ударів, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
Електропостачання, уточнили енергетики, зникло після ворожого обстрілу Чугуївського району. Наразі, йдеться у повідомленні, вже три тисячі абонентів знову зі світлом.
Однак ще 90 точок обліку побутових абонентів знеструмлені.
“Протягом дня наші фахівці закінчать відновлювальні роботи та забезпечать всіх споживачів електроенергією”, – повідомив начальник Чугуївського району електричних мереж Андрій Семенов.
Нагадаємо, вранці 4 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов, інформував, що через удари БпЛА від електропостачання відключені близько 40 тисяч абонентів у місті Лозова та майже 700 абонентів у шести населених пунктах Близнюківської громади.
Читайте також: Харківщина у вогні: фото руйнувань через «прильоти» показала прокуратура
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: ремонт сетей электроснабжения, світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 11:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що фахівці вже розпочали відновлення зруйнованого внаслідок російських ударів, пишуть у АТ “Харківобленерго”. ".