Золочів знову зі світлом – електропостачання зникло після обстрілу
Фото: АТ “Харківобленерго”
За даними фахівців АТ “Харківобленерго”, після обстрілу 3 жовтня в Золочеві залишилися без світла 1630 споживачів.
“За попередньою інформацією, це були КАБи. Пошкодження отримали кілька ліній електропередачі, без світла залишилася чверть селища. Ми оперативно виконали аварійно-відновлювальні роботи та заживили всіх знеструмлених споживачів”, – повідомив начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: авиаобстрел, АО "Харьковоблэнерго", золочів, ремонт сетей электроснабжения;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 11:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними фахівців АТ “Харківобленерго”, після обстрілу 3 жовтня в Золочеві залишилися без світла 1630 споживачів. ".