Золочів знову зі світлом – електропостачання зникло після обстрілу

За даними фахівців АТ “Харківобленерго”, після обстрілу 3 жовтня в Золочеві залишилися без світла 1630 споживачів.

“За попередньою інформацією, це були КАБи. Пошкодження отримали кілька ліній електропередачі, без світла залишилася чверть селища. Ми оперативно виконали аварійно-відновлювальні роботи та заживили всіх знеструмлених споживачів”, – повідомив начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник.