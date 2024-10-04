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Золочів знову зі світлом – електропостачання зникло після обстрілу

Суспільство 11:49   04.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Золочів знову зі світлом – електропостачання зникло після обстрілу Фото: АТ “Харківобленерго”

За даними фахівців АТ “Харківобленерго”, після обстрілу 3 жовтня в Золочеві залишилися без світла 1630 споживачів. 

“За попередньою інформацією, це були КАБи. Пошкодження отримали кілька ліній електропередачі, без світла залишилася чверть селища. Ми оперативно виконали аварійно-відновлювальні роботи та заживили всіх знеструмлених споживачів”, – повідомив начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 11:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними фахівців АТ “Харківобленерго”, після обстрілу 3 жовтня в Золочеві залишилися без світла 1630 споживачів. ".